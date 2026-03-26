Até sexta-feira (27), só tem um assunto em Porto Alegre: o South Summit Brazil. A quinta edição do evento deve movimentar a capital gaúcha com a chegada de turistas de diversas origens. Pensando nisso, o Viralizou de hoje elencou cinco lugares queridinhos dos porto-alegrenses nas redes sociais para quem quer curtir a cidade nos próximos dias. Acompanhe a cobertura completa.
Viralizou
Viralizou: lugares para conhecer em Porto Alegre durante o South Summit
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login