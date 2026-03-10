Como escolher a maquininha de cartão certa para o teu negócio

Quem está começando um negócio sabe: escolher a máquina de cartão certa pode fazer toda a diferença no dia a dia.

Além de aceitar pagamentos, a maquininha pode ajudar na organização, na mobilidade e até na gestão do teu negócio. A

Vero

tem diferentes opções pensadas para os mais diversos perfis de negócios. Para te ajudar a entender como tomar essa decisão, o GeraçãoE foi até a

Vero

para aprender sobre as diferenças entre a

Vero Smart, a Vero Up e a Vero

Tap .

VERO

SMART

Ideal para quem quer organizar melhor o fluxo de caixa. É moderna, imprime comprovante e nota fiscal, permite baixar aplicativos de gestão e conta com chip de dados grátis + Wi-Fi.

VERO

UP

Perfeita para quem precisa de mobilidade. Cabe no bolso, tem bateria de longa duração, envio de comprovante grátis e permite receber as vendas em 1 dia útil. Tem chip de dados grátis + Wi-Fi ou conexão bluetooth com o celular.

VERO TAP

Transforma o celular em uma maquininha extra, sem custo adicional — ótimo para entregas, eventos ou como apoio quando a maquininha principal estiver ocupada.

A dica do GE é simples: pense no teu formato de vendas — balcão, rua, eventos ou delivery — e escolha a solução que mais facilita tua rotina.

Acesse

para contratar a melhor solução para o teu negócio