30 Outubro 2025

Negócios

Excelsior lança kits natalinos 2025 com foco em praticidade

Pelo quinto ano consecutivo, a Excelsior Alimentos, indústria gaúcha com mais de 132 anos de história, lança os kits natalinos com venda direta ao consumidor. A proposta da empresa é oferecer praticidade e variedade, reunindo mais de 10 combinações de produtos tradicionais da marca em opções que garantem parte da ceia em uma única compra. O lançamento da linha de Natal 2025 ocorreu em Santa Cruz do Sul, cidade onde está localizada a fábrica da Excelsior, e reuniu representantes da marca para apresentar as novidades. Leia a matéria completa.