Cafeteria e loja de cookies em banca de jornal no bairro Moinho de Vento

29 Maio 2025

A nova unidade da The Tube é pensada para preservar a tradição da banca de jornal no bairro Moinhos de Vento

O The Tube, negócio voltado para a produção de cookies que opera em Porto Alegre desde 2017, está de casa nova. É em uma antiga banca de jornal na esquina das ruas 24 de Outubro e Comendador Caminha, em frente ao Parcão. A banca foi transformada em uma cafeteria com foco no take away e na venda de cookies. Leia mais em: tinyurl.com/mr2b5za2