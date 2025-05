Lavanderia especializada em tênis é novidade em Porto Alegre

29 Maio 2025

Localizada no bairro Moinhos de Vento, a lavanderia New Shoes chega a Porto Alegre com o objetivo de ser referência para quem quer recuperar aquele tênis que está guardado na sapateira

O processo da lavagem dos tênis passa por uma série de etapas através de equipamentos próprios para cada uma delas. Além das escovas giratórias com cerdas de diferentes espessuras, pensadas para todos os tipos de tecidos, a New Shoes conta com uma secadora que esteriliza os tênis e comporta até 25 pares por hora. É por lá que os calçados passam após saírem do processo de enxágue, que conta com o auxílio de uma centrifugação rápida. Leia mais em: tinyurl.com/4cnperhs