VIRALIZOU: Bonecos colecionáveis feitos com IA

17 Abril 2025

O GeraçãoE explorou as novas trends do momento: o uso de ferramentas de Inteligência Artificial para recriar retratos

No Viralizou desta quarta-feira (16), o GeraçãoE explorou as novas trends do momento: o uso de ferramentas de Inteligência Artificial para recriar retratos. Nas últimas semanas, as redes sociais foram tomadas por versões de fotos dos usuários na estética do estúdio japonês de animação Ghibli e, mais recentemente, no formato action figures, que são bonecos colecionáveis. Leia mais em: tinyurl.com/4uvkkjac