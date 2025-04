Marca de Porto Alegre produz 15 mil alfajores por hora

A Alfajores Odara, com fábrica localizada na Zona Norte de Porto Alegre, no bairro Sarandi, tem se consolidado como uma das principais marcas do segmento no Brasil. Com uma trajetória marcada por inovação, resiliência e expansão estratégica, a empresa projeta um crescimento de mais de 60% em 2025, com expectativa de faturamento na casa dos R$ 30 milhões. Leia mais em: tinyurl.com/bdf6hwha