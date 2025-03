Família uruguaia está à frente de parrilla em Porto Alegre

21 Março 2025

Há 22 anos no Brasil, uma família natural do Uruguai decidiu unir a saudade da terra natal com o carinho pelo Rio Grande do Sul abrindo um restaurante típico uruguaio no bairro Petrópolis, o Sol y Fuego. Em abril, o empreendimento, que tem como foco as parrillas, completa dois anos de operação. Leia mais em: encurtador.com.br/aMNat