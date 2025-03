Empreendedor de 95 anos comanda a ferragem mais antiga da Cidade Baixa

20 Março 2025

Completando 96 anos em abril deste ano, Luís ainda acompanha o movimento diário da ferragem que inaugurou em 1968. Há quatro anos, o empreendedor deixou o balcão para se acomodar em um banquinho. Dali, ele fica de frente para a grade de ferro com vista para a esquina onde passou boa parte de sua vida: o ponto entre as ruas João Alfredo e Miguel Teixeira. Desde cedo, ele observa a Cidade Baixa pela perspectiva do seu negócio, um dos mais antigos da região. Leia mais: encurtador.com.br/K6ynU