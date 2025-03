À la minuta com reposição e comidas de boteco são apostas em bar de Porto Alegre

20 Março 2025

Fazer o básico bem feito. Essa é a proposta do Beco 24, empreendimento localizado na rua Dr. Freire Alemão, no bairro Auxiliadora. Recentemente, o local, que só abria à noite, passou a operar para almoços. Em outubro, o estabelecimento começou a oferecer à la minutas com reposição dos acompanhamentos à vontade. Com opções de carne vermelha e frango, o cliente tem à disposição feijão, arroz, saladas, batatas fritas e ovos. Leia mais em: encurtador.com.br/yMA4m