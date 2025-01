Com cultura italiana e vinho local, empreendimento traz "Janela do Vinho" para Porto Alegre

24 Janeiro 2025

A Janela do Vinho é a novidade que une a cultura gaúcha à tradição secular da Toscana

Foi inspirado pela tradição italiana das Buchette del Vino que o casal Piettro Kayser e Fernanda Schindler, em parceria com o sommelier Charles Mendes, trouxe para Porto Alegre a primeira “janela do vinho” do sul do Brasil. Leia mais em: bit.ly/3Co0H2w