Conheça nova cafeteria da Zona Sul de Porto Alegre

03 Dezembro 2024

A marca de Geleias da Bisa, comandada por Aline Lucas em parceria com a sua avó Rosalina Machado, agora possui, além da loja, uma cafeteria. O espaço fica na Zona Sul de Porto Alegre e conta com diversos quitutes que levam as tradicionais geleias. O objetivo é que a clientela experimente a sensação de um café de casa de avó.