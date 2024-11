Com peças de mais de R$ 115 mil, brechó de luxo celebra 5 anos em Porto Alegre

14 Novembro 2024

A loja, localizada na rua Padre Chagas, possui um acervo com cerca de 3 mil peças

A 2nd Chance é um brechó de luxo que completou cinco anos em 2024. À frente da marca está o trio de amigas Julia Sperotto, Maria Pia Albuquerque e Julia Calazans. A loja, localizada na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, possui um acervo com cerca de 3 mil peças com valores que podem passar de R$ R$ 115 mil. Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Balenciaga, Hermès, Dolce & Gabbana e Valentino são algumas das grifes internacionais presentes na boutique. Entre as etiquetas nacionais, o acervo conta com peças de Cris Barros, Martha Medeiros, Mixed e Adriana Degreas.