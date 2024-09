Marca de sapatos de Campo Bom se prepara para abrir primeira loja em SP

25 Setembro 2024

A Meu Sapato Preto se prepara para abrir sua primeira loja física em São Paulo, maior mercado da marca

A Meu Sapato Preto surgiu como uma solução para o descarte do couro remanescente da produção da fábrica dos pais do CEO da marca, Mateus Barcelos de Menezes. Ainda em 2019, a marca foi criada com a proposta de tingir de preto todo o couro que sobrava da produção da Zanni Barcelos