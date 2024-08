Conheça nova churrascaria de Porto Alegre

06 Agosto 2024

Há pouco mais de um mês, abriu em Porto Alegre uma nova casa de carnes. O Terra do Churrasco (@terradochurrascors) tem o propósito de celebrar uma das maiores tradições do Rio Grande do Sul: o churrasco. Apresentando um cardápio completo de assados, além de acompanhamentos, opções à la carte e sobremesas, o local se destaca pela diversidade no menu. Leia a matéria completa.