Dicas de restaurantes em Porto Alegre para entrar no clima das Olimpíadas

26 Julho 2024

Com o início dos Jogos Olímpicos de Paris, o GeraçãoE listou um restaurante para cada uma das últimas 10 sedes das Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de verão são o maior e mais importante evento multiesportivo do mundo. As Olimpíadas, que acontecem a cada quatro anos, buscam ser um evento catalisador da união, parceria e espírito esportivo entre os países. Nesta sexta-feira (26), acontecerá a abertura oficial da 33ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que será sediada em Paris, na França. Para entrar no espírito das Olimpíadas, o GeraçãoE listou restaurantes em Porto Alegre relacionados aos países das últimas 10 sedes dos Jogos Olímpicos. Para conferir os demais restaurantes leia o conteúdo completo em geracaoe.com