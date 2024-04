Sanduíches japoneses em Porto Alegre

Comida de rua japonesa no Moinhos de Vento. Após viajar ao Japão e se reconectar com sua cultura, Letícia Sato, descendente de japoneses, decidiu, ao lado de seu marido, Gustavo Igor, abrir a sando, loja especializada em comida de rua japonesa com foco nos sandos, sanduíches típicos do Japão. O empreendimento oferece opções salgadas e doces, além de entradas para compartilhar e busca apresentar uma nova face da cultura japonesa ao público porto-alegrense. Leia o conteúdo completo.