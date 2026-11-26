Para quem convive com doença celíaca ou alergia à proteína do leite, comer fora sempre foi um exercício de desconfiança: perguntar, insistir, explicar ao garçom que "só um pouquinho" pode significar dias de mal-estar — ou uma ida à emergência.



E essa dor tem nome técnico: contaminação cruzada. Não basta tirar o glúten da receita. É preciso garantir que a farinha comum não divida a mesma bancada, a mesma peneira, o mesmo óleo de fritura ou a mesma prateleira. Essa dinâmica de virar quase um detetive de cardápio também faz parte da rotina de quem não consome produtos com insumos de origem animal.

É aqui que o nicho vira modelo de negócio. Quem atende esse público não vende só pão ou bolo. Vende processo, rastreabilidade e transparência. E esse é o tema da Página Central desta edição. Contamos histórias de negócios que surgem a partir da garantia de que o consumidor não terá contato com aquilo que não quer ou não pode, como glúten ou insumos de origem animal.

Essas iniciativas mostram que há muita potência em empreender no nicho, desde que seja feito com rigor e com identificação. Entender o que um cliente já viveu e atender com empatia pode ser a chave para criar uma relação duradoura e de confiança.