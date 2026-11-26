O Instituto Caldeira realiza, na terça que vem, 1º de dezembro, a 3ª edição do AI Day Caldeira, evento dedicado à aplicação de Inteligência Artificial nos negócios. A programação está organizada em oito trilhas temáticas, cada uma com palco próprio: indústria, agro, varejo, pessoas, saúde, finanças, educação e gov tech. Entre os conteúdos confirmados estão cases de Mercado Livre, Itaú, Lojas Renner, Agibank, Sicredi e Unimed Porto Alegre, além de palestras de executivos da NVIDIA e do Google Cloud. O evento também tem quatro workshops práticos, com vagas limitadas. Saiba mais em aiday.institutocaldeira.org.br

o evento analisará como as transformações do mercado asiático podem ser aplicadas aos negócios brasileiros.

O encontroacontece na próxima quarta-feira (2) de dezembro, no Mini Auditório da Unitec (Av. Unisinos, 950, em São Leopoldo). Voltado a empresários, lojistas e profissionais de e-commerce,A programação ocorrerá em quatro eixos temáticos: ecossistema de inovação na China; importação e negociação com fornecedores; novos formatos de varejo e experiência de consumo; e vendas ao vivo, como live commerce e TikTok Shop. Saiba mais em