A Vivo segue até o dia 16 de dezembro com inscrições para o Programa de Estágio 2027, com vagas em Porto Alegre na trilha Start. A bolsa-auxílio varia de R$ 1.660 a R$ 2.075 por mês, e 50% das vagas são reservadas a pessoas negras. Podem participar estudantes de qualquer curso de bacharelado ou tecnólogo com disponibilidade para estagiar 6h por dia, em modelo híbrido, com três jornadas presenciais. A seleção tem testes online, painéis e entrevistas, com admissão a partir de março de 2027. Mais informações em bit.ly/bvg32
A Câmara Municipal de Porto Alegre recebe até a próxima terça-feira, 1º de dezembro, as inscrições para o processo seletivo de estagiários. As oportunidades são para estudantes de ensino médio, cursos técnicos e de 24 graduações. Para quem já está na faculdade, a bolsa-auxílio é de R$ 1.158,04 para jornada de 20h semanais e de R$ 1.737,08 para 30h. O ingresso ocorre por meio de uma prova objetiva online com 20 questões de língua portuguesa. Mais informações em bit.ly/3VHHrXi
O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) está com inscrições abertas para concurso até 4 de dezembro. O edital forma cadastro de reserva para 52 cargos de níveis fundamental, técnico e superior, em Porto Alegre. Os salários vão de R$ 2.010,60 a R$ 12.974,40. A banca aplicadora é a Fundatec, e a prova está prevista para 10 de janeiro de 2027. Mais informações em bit.ly/4CiBlgs