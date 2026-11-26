Programa de Estágio 2027, com vagas em Porto Alegre na trilha Start.

segue até o dia 16 de dezembro com inscrições para oA bolsa-auxílio varia de R$ 1.660 a R$ 2.075 por mês, e 50% das vagas são reservadas a pessoas negras. Podem participar estudantes de qualquer curso de bacharelado ou tecnólogo com disponibilidade para estagiar 6h por dia, em modelo híbrido, com três jornadas presenciais. A seleção tem testes online, painéis e entrevistas, com admissão a partir de março de 2027. Mais informações em