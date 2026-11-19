Uma das iniciativas pioneiras na moda circular nacional, o Brick de Desapegos comemora 15 anos de história com evento no Clube do Comércio, realizado no próximo sábado (21). Atuando com feiras de brechós e capacitações para empreendedores da moda, a idealizadora do negócio, Natália Guasso, pretende celebrar o marco com maiores participações em eventos e fortalecimento da rede.



"Ser dona de um negócio assim é bem puxado, mas é prazeroso também, porque o Brick de Desapegos nasceu sem nenhuma pretensão", compartilha Natália. Como única empreendedora à frente da marca, ela aponta para uma gestão individual, mesmo contando com uma grande quantidade de parceiros de longa data. "Eu sou toda a parte criativa, organizadora, produtora e contratadora de tudo", revela.

15 anos de moda circular

Segundo a empreendedora, o fator que mais se destaca nos 15 anos de operação do Brick é o crescimento orgânico como rede, resultando na captação de um público que acredita na moda circular. "O maior destaque desses anos todos foi crescer organicamente e virar um projeto bem estruturado, que as pessoas entendem o que defendemos", ressalta Natália.



Responsável por viabilizar diferentes projetos, como a Escola Brick de Desapegos, voltada à capacitação de mulheres empreendedoras da moda, a fundadora explica que a continuidade do negócio ao longo de uma década e meia se deu pela persistência constante e noção de impacto. "Este projeto me toca, eu sei que ele tem esse propósito de contribuir para a sociedade", compartilha.



Desde 2011, o Brick de Desapegos soma mais de 800 edições de feiras, com a participação de 1,5 mil empreendimentos . "Este ano, que fizemos 100 eventos, foi também para entendermos todas as nossas capacidades de formatos", explica a empreendedora.

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Natália enfatiza que o negócio já operou perante cenários e dificuldades, a exemplo das feiras on-line durante a pandemia de Covid-19. "Sempre se abre oportunidades pensando nas necessidades e demandas dos expositores", conta.



Entre as principais estratégias para os próximos anos, ela ressalta a diminuição do número de edições menores para focar na produção de festivais e grandes eventos, além da intensificação dos serviços de consultoria e mentoria. Natália enfatiza que o negócio já operou perante cenários e dificuldades, a exemplo das feiras on-line durante a pandemia de Covid-19.", conta.Entre as principais estratégias para os próximos anos,, além da intensificação dos serviços de consultoria e mentoria.

"Quero abrir para outras pessoas de fora que não estejam participando das feiras e atingir o mercado de brechós como um todo, indo além de atender as pessoas que já fazem parte", fala.

Comemoração com moda e propósito

Para celebrar o aniversário do negócio, a marca organizou o Festival Brick de Desapegos 15 anos, que ocorrerá no quarto andar do Clube do Comércio, no Centro Histórico da Capital. Além da feira de brechós, as festividades contarão com a exibição de um documentário, um baile e um leilão.



"São 20 peças selecionadas entre vários brechós, peças com história e bem relevantes", promete.



A programação também inclui oficinas, como a de bordados ministrada por Mitti Mendonça, e a oficina de upcycling, oferecida por estudantes de design de moda do UniSenac. Entre as atrações confirmadas estão a banda Só Amor e os DJs Manoel Canepa e Mely Paredes.

Localização e horário

O evento de 15 anos do Brick de Desapegos acontece no próximo sábado (21), entre as 10h e meia-noite. A programação ocorre no quarto andar do Clube do Comércio, localizado na rua dos Andradas, n° 1085, no Centro Histórico. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, pelo link tinyurl.com/3vntck35.