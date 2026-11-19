Júlia Fernandes Repórter

19 Novembro 2026

Ao Leitor

Empreender também é transformar realidades

O empreendedorismo feminino ocupa um espaço cada vez mais importante na economia brasileira. Segundo o Sebrae, mais de 10,4 milhões de mulheres estão à frente de negócios no país. São empresas que geram renda, movimentam o comércio, criam empregos e contribuem para o desenvolvimento das cidades.



Nesta edição da Central, que circula em 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, apresentamos histórias de empreendedoras de Porto Alegre. Com experiências e atuações diferentes, elas mostram como uma boa ideia, aliada a planejamento, trabalho e persistência, pode se transformar em um negócio. Também revelam os desafios de quem precisa administrar recursos, conquistar clientes e encontrar espaço em mercados competitivos.



O crescimento da participação feminina é uma boa notícia, mas há oportunidades para avançar. Acesso a crédito, qualificação, tecnologia e redes de relacionamento são fatores decisivos para a continuidade e a expansão de qualquer empresa. Ampliar essas condições significa fortalecer não apenas as empreendedoras, mas o ambiente de negócios como um todo.



A proximidade com o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, acrescenta um aspecto relevante a essa discussão. Mulheres negras representam quase metade das empreendedoras brasileiras, mas ainda encontram maiores dificuldades para formalizar suas atividades. Enquanto 60,3% das empreendedoras brancas têm negócios formalizados, entre as negras o percentual é de 45,6%. A diferença aponta para a importância de iniciativas que facilitem a profissionalização e o crescimento dessas empresas.



Esta edição busca valorizar quem empreende e mostrar o que pode ser feito para que mais negócios tenham condições de prosperar. Para a Central, acompanhar essas trajetórias é também uma forma de reconhecer o papel das pequenas empresas na economia local e incentivar um empreendedorismo cada vez mais sólido e competitivo.