Porto Alegre ganhou um novo ponto de encontro para os amantes do rock and roll. É o OverDrive Pub (@overdrive_pub), inaugurado no fim de outubro na Cidade Baixa, próximo do Largo Zumbi dos Palmares. Fruto da união dos empreendedores de primeira viagem Indy Lopes, Kauê Bilhalva e Edson Lehr, o espaço surge com a missão de fomentar a cena musical da cidade e, para isso, conta com um espaço de 65 lugares com um palco exclusivo para apresentações no segundo andar.

No cardápio, a casa aposta na premissa de "fazer o simples bem feito". O carro-chefe da cozinha é o sanduíche Sloppy Joe, servido em três versões: carne moída, frango desfiado e proteína de soja. O menu ainda conta com porções para compartilhar, como bruschettas, batata frita, espetinho de queijo coalho e um trio de massas artesanais — com homus, beterraba ou berinjela. Para adoçar, o pub traz opções como brigadeiros de cacau e chocolate branco, quindim e cookie vegano.