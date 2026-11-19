A energia vivida em Lisboa é consequência de tantos sonhos, trabalhos e pessoas que buscam o novo juntos. Interação que não fica restrita aos pavilhões da feira, mas que transborda para visitas em empresas, café da manhã no hotel ou jantares. A troca constante e o amparo de um local que nos coloca na europa de forma acolhedora e estratégica é um caminho muito interessante e indicado para quem busca inovar com sua empresa, seja ela grande, pequena, conservadora ou radical. Lisboa é um caminho para quem quer evoluir, e estar perto de quem busca o mesmo é o que pode fazer toda a diferença. Confira as minhas dicas a partir do que vivenciei na feira e nos vemos em 2027, Portugal!

1. Inovação está na forma de pensar: segundo a definição da última edição do Manual de Oslo, inovação é definida como um produto ou processo novo ou melhorado que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores. Comumente pensa-se sobre inovação envolvendo tecnologia, e não por acaso tivemos robôs humanóides se apresentando no palco principal do evento. Mas quando tivemos a oportunidade de interagir sobre o tema em um clube de futebol centenário e falar com empreendedores de todo o Brasil, percebemos como podemos avançar com qualidade nas nossas soluções a partir da troca e da visão de pares do nosso mercado.



2. Negócios globais ocorrem com pessoas que estão ao seu lado: um fato que está cada vez mais claro na forma como nós, líderes brasileiros, interagimos em eventos globais é a conexão instantânea que conseguimos criar. A empatia e a atmosfera de negócios e novidades cria um ambiente de troca importante, e a interação que se cria entre os próprios líderes do Brasil acelera negócios que talvez nunca iriam ter trocas se permanecessem apenas no nosso país. É estranho, mas a presença global de missões empresariais brasileiras aumenta o fluxo e o volume de negócios criados entre estas empresas no Brasil.



3. Missões empresariais fortalecem o ímpeto empreendedor: muitas empresas estão participando pela primeira vez de um evento fora do Brasil, especialmente startups que seguem com o sonho de prosperar em um mercado cada vez mais complexo. O papel das missões empresariais é essencial para a boa experiência destes profissionais, e após anos e anos acompanhando esses movimentos tenho certeza da sua importância. Os empreendedores têm o compromisso firmado com muitos outros no seu mesmo contexto, e isso cria um ambiente de interação em direção de novos negócios e desafios. A troca constante dentro e fora do evento traz pautas comuns que estão ligadas a problemas como a forma de interagir com mercados internacionais, como controlar relações de negócio criadas na feira e como atuar em países distantes do nosso. É como ter sempre ao seu lado uma companhia que estimula o desenvolvimento e crescimento.