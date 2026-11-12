Uma cidade viva, feita de gerações

Gosto de pensar que uma cidade se mantém viva pelas histórias que carrega, mas, principalmente, por aquelas que ainda estão sendo escritas. Porto Alegre é assim. Uma cidade que se transforma, que enfrenta desafios, que preserva suas tradições e, ao mesmo tempo, abre espaço para o novo.

Nesse encontro entre passado, presente e futuro que o empreendedorismo vai ganhando força. Empreender também é uma forma de contar histórias. Algumas começam com uma ideia que parecia improvável, outras nascem de um sonho de família e seguem adiante através de filhos e netos.

Nesta edição do GE, falamos de um evento que deixa a capital gaúcha ainda mais viva, a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre. No centro da cidade, diferentes gerações de empreendedores dividem o mesmo cenário. De um lado, editoras que acompanham a feira desde sua primeira edição e que hoje têm uma segunda geração da família à frente dos negócios. De outro, novas editoras que chegam pela primeira vez, trazendo ideias, expectativas e o desejo de conquistar seu espaço.



São histórias que mostram como tradição e renovação não precisam seguir caminhos separados. Quem permanece encontra formas de se reinventar. Quem chega traz novos olhares e contribui para que esse mercado continue em movimento.



A Feira do Livro é apenas um dos retratos dessa capacidade de Porto Alegre de reunir diferentes tempos em um mesmo lugar. Em outros setores, o movimento se repete. Negócios consolidados convivem com iniciativas que acabam de nascer, enquanto empreendedores de diferentes idades compartilham o desafio de transformar ideias em realidade.



Ao reunir essas histórias, quero também convidar o leitor a olhar para a cidade com mais atenção. Por trás de cada vitrine, empresa ou projeto, existem escolhas, riscos, aprendizados e pessoas que decidiram apostar em alguma coisa.