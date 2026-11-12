Júlia Fernandes Repórter


Ao Leitor

Uma cidade viva, feita de gerações

Gosto de pensar que uma cidade se mantém viva pelas histórias que carrega, mas, principalmente, por aquelas que ainda estão sendo escritas. Porto Alegre é assim. Uma cidade que se transforma, que enfrenta desafios, que preserva suas tradições e, ao mesmo tempo, abre espaço para o novo.
Gosto de pensar que uma cidade se mantém viva pelas histórias que carrega, mas, principalmente, por aquelas que ainda estão sendo escritas. Porto Alegre é assim. Uma cidade que se transforma, que enfrenta desafios, que preserva suas tradições e, ao mesmo tempo, abre espaço para o novo.
Nesse encontro entre passado, presente e futuro que o empreendedorismo vai ganhando força. Empreender também é uma forma de contar histórias. Algumas começam com uma ideia que parecia improvável, outras nascem de um sonho de família e seguem adiante através de filhos e netos. 
Nesta edição do GE, falamos de um evento que deixa a capital gaúcha ainda mais viva, a  72ª Feira do Livro de Porto Alegre. No centro da cidade, diferentes gerações de empreendedores dividem o mesmo cenário. De um lado, editoras que acompanham a feira desde sua primeira edição e que hoje têm uma segunda geração da família à frente dos negócios. De outro, novas editoras que chegam pela primeira vez, trazendo ideias, expectativas e o desejo de conquistar seu espaço.

São histórias que mostram como tradição e renovação não precisam seguir caminhos separados. Quem permanece encontra formas de se reinventar. Quem chega traz novos olhares e contribui para que esse mercado continue em movimento.

A Feira do Livro é apenas um dos retratos dessa capacidade de Porto Alegre de reunir diferentes tempos em um mesmo lugar. Em outros setores, o movimento se repete. Negócios consolidados convivem com iniciativas que acabam de nascer, enquanto empreendedores de diferentes idades compartilham o desafio de transformar ideias em realidade.

Ao reunir essas histórias, quero também convidar o leitor a olhar para a cidade com mais atenção. Por trás de cada vitrine, empresa ou projeto, existem escolhas, riscos, aprendizados e pessoas que decidiram apostar em alguma coisa.