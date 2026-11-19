A Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHK-RS) realiza no dia 26 de novembro o evento CEO Talks - A Grande Mudança, no Goethe-Institut, na rua 24 de Outubro, nº 112, no Moinhos de Vento. A atividade reúne executivos e empreendedores para discutir gestão, inovação e adaptação de negócios frente a transformações tecnológicas e de mercado. O painel terá a presença de Adriano Rosa, sócio-diretor de impostos da KPMG, e Paulo Beck, CEO da Grow+, com espaço para debate e networking ao final. Associados possuem entrada franca, e não associados pagam R$ 90,00. Mais detalhes em bit.ly/ceotks1
A Informax Soluções em Informática realiza no dia 26 de novembro a palestra gratuita Infraestrutura de TI, Identidade Digital e Inteligência Artificial na transformação dos negócios, no Edel Trade Center, na avenida Loureiro da Silva, nº 2001, na Cidade Baixa. O evento reúne empresários, gestores e profissionais de TI das 19h às 22h para debater como segurança de dados, certificação digital e IA podem impactar a eficiência das empresas. A apresentação será conduzida por Alexandre Fidelis, CIO da Informax, e Marcio Oliveira, CEO da JMF Soluções Digitais. Mais detalhes em bit.ly/IAnegc