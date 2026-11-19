A Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHK-RS) realiza no dia 26 de novembro o eventono Goethe-Institut, na rua 24 de Outubro, nº 112, no Moinhos de Vento. A atividade reúne executivos e empreendedores para discutir gestão, inovação e adaptação de negócios frente a transformações tecnológicas e de mercado. O painel terá a presença de Adriano Rosa, sócio-diretor de impostos da KPMG, e Paulo Beck, CEO da Grow+, com espaço para debate e networking ao final. Associados possuem entrada franca, e não associados pagam R$ 90,00. Mais detalhes em