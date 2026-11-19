A Panvel está com 96 vagas abertas em Porto Alegre, em funções como atendente, farmacêutico, fiscal de loja, jovem aprendiz, assistente de call center e ajudante de limpeza. Entre os benefícios, a rede oferece vale-transporte e vale-alimentação, assistência médica e odontológica, bônus por resultados, participação nos lucros ou resultados, Wellhub e day off. O processo seletivo ocorre em

A UFRGS abriu inscrições gratuitas para 240 vagas no Campus Serra, em Caxias do Sul, em seleção sem prova, com prazo até as 12h de 25 de novembro. A classificação será baseada nos resultados das três últimas edições do vestibular da UFRGS - 2024, 2025 e 2026 - ou as notas do Enem de 2023, 2024 e 2025. As vagas são para quatro cursos presenciais, Administração, Engenharia Industrial e Psicologia, no turno da noite, e Ciência de Dados, pela manhã, com ingresso nos dois semestres de 2027. O edital e o formulário estão em