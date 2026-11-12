Veteranos e estreantes aquecem as vendas na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre

A Feira do Livro de Porto Alegre é um período decisivo para as contas de livrarias e editoras que ocupam a Praça da Alfândega. Entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro, a 72ª edição tem público estimado de 1,5 milhão de pessoas, que poderão visitar as 79 bancas instaladas no evento. Para os expositores, é uma oportunidade de ampliar as vendas, conquistar novos clientes e tornar suas marcas mais conhecidas entre os leitores. Entre eles está a Martins Livreiro Editora, cuja história na Feira começou ainda na primeira edição e hoje é mantida pela segunda geração da família. Em 1954, Manuel dos Santos Martins ouviu que apostar em livro gaúcho era loucura e que ele iria quebrar em três meses. Em 2026, sua filha Marcia Martins, de 66 anos, segue mantendo esse legado vivo na Praça da Alfândega, provando que o pai tinha razão em acreditar no negócio. Para garantir essa continuidade, a engrenagem do negócio hoje passa bem longe da dependência de um ponto fixo. A Martins Livreiro Editora encontrou na participação em feiras itinerantes a sua principal estratégia de caixa: a editora percorre um circuito de cerca de 15 feiras municipais por ano no interior do Estado, passando por praças como Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Canoas e São Leopoldo. Nesses eventos, o faturamento é alavancado pela circulação do vale-livro escolar concedido a estudantes da rede pública.



"As feiras são a nossa principal fonte de sobrevivência financeira no momento. Se não tivessem as feiras, a gente não sobreviveria", afirma Marcia, que completa 52 anos de atuação contínua na Feira do Livro de Porto Alegre — onde começou aos 14 anos trabalhando ao lado do pai.



Na Capital, a projeção é encerrar a 72ª feira com um crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano passado. O otimismo é sustentado pelo desempenho dos primeiros dias de evento, que registraram receita superior ao mesmo período de 2025 e garantiram gordura financeira para absorver a desaceleração nos dias de chuva, quando há menor movimento.



Na banca de número 63, o movimento de vendas tem sido puxado por obras ilustradas e livros que já são referência. O título mais procurado tem sido Revolução Farroupilha 1835 a 1845, obra ilustrada que utiliza emojis e recursos gráficos para recontar a história do confronto para leitores jovens — foram mais de 100 exemplares comercializados apenas nos primeiros dias de Feira. Leitura acessível para garantir o hábito Ao lado dele, o Dicionário de Regionalismo do Rio Grande do Sul, com mais de 6,8 mil verbetes e 16 páginas dedicadas à figura do gaúcho, mantém saída constante entre um público formado por leitores 40+ e jovens ligados ao tradicionalismo gaúcho. Além das obras de catálogo, a editora aposta em caixas promocionais com livros a R$ 5,00 como ferramenta para movimentar a bancada e democratizar o acesso à leitura. Conforme Marcia, o valor simbólico cumpre uma função de incentivo diante da falta de hábito de leitura na sociedade. "Eu preciso disso. Tenho que largar o livro no mercado para que o pessoal possa ler. As pessoas têm que ler, nem que seja bula de remédio! Eu vendo obras por esse preço ao longo do dia para incentivar", defende a empreendedora. Para a filha de Manuel, o conhecimento da história do Estado vai além do aspecto comercial da marca, servindo também como ferramenta de cidadania. "A história do Rio Grande do Sul te ensina a lutar não por um tênis ou um boné, mas pela carne, pela comida. A gente tem que ler para saber o porquê da luta", entende Marcia. Para não confundir os legados O trabalho de campo, contudo, é acompanhado por uma batalha de posicionamento e preservação em relação ao legado do pai. Marcia faz questão de alertar o mercado para a separação entre a editora e o antigo sebo da rua Riachuelo, vendido pela família há três décadas e recentemente repassado a novos donos que mantiveram a fachada original e fotos do fundador.



"A Martins antiga é aqui onde estou continuando o trabalho do meu pai. A livraria física não tem mais nenhum vínculo conosco. Prefiro fechar com o nome limpo e tranquilo do que ter uma continuidade daqui a um tempo e dizerem que a Martins quebrou por problemas de terceiros."



Sem papas na língua, Marcia também se recusa a migrar o catálogo para e-books. "Se eu tiver que fazer só livro online, eu fecho a editora. Não faço, porque para mim não interessa fazer esse livro digital. Eu ainda gosto do cheiro do livro e acho que as pessoas têm que ter uma biblioteca em casa", explicita a empreendedora, que enxerga o impresso como ferramenta inabalável. "Dizem que ninguém mais lê. O pessoal ainda lê. É que nem rádio e televisão, que disseram que iam acabar com o livro. Não acabou e não vai acabar", ressalta. Memória é motor da operação Toda essa filosofia de trabalho e a trajetória da família estão eternizadas nas páginas do livro autobiográfico escrito por seu Manuel, intitulado Memórias Novas e Usadas: Folclore do Livro. Na obra, exposta na banca, o fundador resgatou o início de sua vida profissional como entregador de jornais e office boy em livrarias do Centro Histórico de Porto Alegre, época em que aprendeu a avaliar volumes antigos e formulou a máxima de que "o jornal é primo do livro". Após 72 anos, Marcia reafirma o compromisso com a memória do pai a cada edição do evento. Embora admita com bom humor o cansaço natural de quem soma cinco décadas de banca e adoraria tirar férias longas, o amor pela Feira do Livro e o orgulho de manter a história viva falam mais alto. "É o que meu pai deixou, é para não fechar. Ninguém mais vai fazer esse trabalho que estou fazendo aqui pela nossa história se a gente não continuar. A gente espera a Feira do Livro ansiosamente todos os anos", conclui Marcia.

Livraria de cultura nerd prevê faturamento de R$ 60 mil em uma semana

A Templo Nerd, de Gravataí, realiza sua primeira participação na Feira do Livro de Porto Alegre, ofertando livros, mangás e quadrinhos

Bárbara Krüger Guimarães é a empreendedora à frente da Templo Nerd

Foto: Manuela Cassano/Especial/JC

Ofertando mangás, quadrinhos e títulos da literatura nerd, a livraria Templo Nerd marca sua primeira participação na Feira do Livro de Porto Alegre. A loja de Gravataí teve um aumento de vendas na faixa de 60% com a comercialização no evento.

O casal de empreendedores à frente da Templo Nerd, Bárbara Krüger e Bruno de Oliveira, conhecidos na comunidade da loja pelos pseudônimos de Atena e Hades, relata que a vontade de participar do evento existe há bastante tempo. "Nós contribuímos com a Feira do Livro há dois anos, visando poder participar. Foi um marco para a história do Templo", relata Bárbara sobre o processo de associação e investimento necessário para expor no evento.

Com um acervo formado por quadrinhos de editoras ocidentais, incluindo as independentes, mangás e livros da literatura nerd, a história da empresa teve início no entusiasmo dos empreendedores por essa cultura. "Começamos na Shopee, desapegando de alguns materiais nossos. Nós sempre fomos muito apaixonados e aficionados pela cultura nerd", lembra a empreendedora.

Após a inauguração do primeiro espaço físico, próximo à avenida Farrapos, a loja foi atingida pelas enchentes de 2024, que provocaram a perda de 90% do acervo. Segundo Bárbara, foi graças à força da comunidade local que foi possível reerguer o negócio em 2025, com uma nova loja em Gravataí. "Investimos o pouco que nós tínhamos para voltar ano passado", conta Bárbara.

Preparação inédita

Segundo a empreendedora, a participação na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre representa uma organização totalmente inédita. Isso porque, diferentemente dos outros eventos dos quais participam, a feira tem duração de 17 dias.

"Tivemos que nos preparar, entender como era. A nossa loja física está aberta nesse período. Viabilizamos fazer as duas coisas funcionarem ao mesmo tempo", compartilha.

Como a loja normalmente funciona apenas com os dois empreendedores, foi necessário montar uma equipe de cerca de 15 pessoas para auxiliar nas vendas.

Investimentos e retornos notáveis

Segundo Bárbara, além da equipe e da contribuição prévia com outras edições do evento, os investimentos foram dedicados ao planejamento de estoque, negociação com fornecedores, assim como o estande da marca. "Este ano estamos com uma parceria do Sebrae. Para nós deu um grande alívio, eles estão custeando parte do estande, então fica um pouco mais tranquilo, porque esse valor é investido em material e pagamento da equipe", afirma Bárbara.

Conforme a empreendedora, os resultados dos aportes são notáveis, com um aumento entre 60% e 70% nas vendas. "Prevemos uma entrada de em torno de R$ 60.000", conta Bárbara sobre o primeiro final de semana.

Títulos de destaque

Entre os títulos de mais saída dentro do evento, ela aponta para a literatura LGBTQIAP , assim como as obras de J. R. R. Tolkien. Entre os fatores que marcam a presença da Templo Nerd na feira, Bárbara ressalta o compromisso com a diversidade de títulos. De acordo com ela, a ideia é englobar o interesse de todos os públicos, estratégia utilizada no cotidiano da operação e que chama a atenção de pessoas de diferentes localidades.

"Temos recebido alguns clientes que são de Gravataí, assim como clientes que são de outros lugares, como Tramandaí e Capão, que vieram só para ver o estande", relata.

A banca da Templo Nerd é a número 37 da Feira do Livro.

Após 12 anos, Livraria Baleia estreia na Feira do Livro de Porto Alegre

Com bancada rosa e curadoria focada em diversidade, a Livraria Baleia aposta na Praça da Alfândega para alcançar um novo patamar no mercado

Nanni Rios é proprietária da Livraria Baleia

Foto: Artur Koch/JC

"Acho que é um degrau na história da Baleia", esse é o sentimento da empreendedora Nanni Rios ao fincar pela primeira vez a sua livraria na Praça da Alfândega. Há 12 anos por trás da Livraria Baleia (@livrariabaleia), ela conta que, para desfrutar do que vive atualmente na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, enfrentou burocracias e teve de investir um alto valor, que, até o momento, vem se pagando com o sucesso das vendas.

"Foi realmente um grande esforço que veio de um misto de estratégia com desejo. Precisei me preparar por anos para estar aqui. Chegou o momento em que pensei: 'já estou gastando tanto, vou investir para fazer uma aparição legal'. E está chamando atenção, as pessoas estão vendo que é uma banca diferenciada", comenta Nanni, que escolheu a cor rosa para decorar a banca de nº 57 e se diferenciar das demais.

Para colocar a estrutura em pé, a livreira estima ter desembolsado mais de R$ 50 mil. Metade desse valor foi dedicada exclusivamente ao projeto arquitetônico, iluminação, marcenaria e envelopamento da banca, somando-se a cerca de R$ 15 mil para custear a equipe ao longo do evento, além das taxas e etapas de associação junto à Câmara Rio-Grandense do Livro.

Os livros da Baleia contemplam temáticas sobretudo contemporâneas, abrangendo desde literaturas feministas, antirracistas e sobre direitos humanos até obras infantis.

"A gente procurou trazer bem a essência da livraria para cá. Digo que é uma livraria feita por quem lê. Nossas livreiras conhecem muito bem o acervo. Se a pessoa vem procurando um livro específico, a gente consulta. Mas, se quer uma boa leitura, uma recomendação, também estamos aqui para ajudar", reforça a empreendedora.

Feira vai gerar alívio no caixa

A livreira calcula que trouxe por volta de 1,5 mil livros para a feira, montante esse que tem sido reposto regularmente, visto que a maioria já foi parar na mão de diversos leitores. "Entusiasmante" foi a palavra empregada por Nanni para descrever o faturamento inicial na feira, um fôlego financeiro pensado para equilibrar o caixa da empresa.

"Minha expectativa é faturar o suficiente pra passar janeiro e fevereiro bem para poder retomar lá em março com a volta às aulas sem precisar me enforcar muito", revela.

A decisão de fazer um aporte tão expressivo veio respaldada também pelo incentivo de outros livreiros do evento. "O que ouvi dos meus colegas de Câmara foi: 'Bah, Nanni, investe. Vai lá e entra porque vale a pena, te garante meio ano de faturamento'", diz.

Na feira, ela percebeu uma dinâmica de consumo diferente da observada na loja física que ocupa o nº 351 da rua dos Andradas. "Brinco que aqui a gente está entendendo que vende mais", nota a livreira, que, nos primeiros dias do evento, percebeu um movimento quatro vezes maior do que o de um dia ótimo na loja.

Entre os títulos com maior procura no estande figuram obras de Aline Bei, Silvina Ocampo e Djaimilia Pereira de Almeida. Mas o grande destaque de vendas tem sido Palestina Revelada, de Hanan Kattan — procura alavancada também por um bate-papo sobre o tema mediado por Nanni na programação do evento. No mais, a livraria decidiu inovar e, diariamente, traz escritores para serem livreiros por um dia. Já exerceram a função nomes como Paula Taitelbaum, Manuela d'Ávila, Marcelino Freire e Jeferson Tenório.

Dividindo-se entre a atenção ao estande, entrevistas e mediação de painéis, Nanni acompanha tudo de perto e vê o início de uma nova fase da Baleia. "Eu sinto até, entre os pares, entre os livreiros, vejo que as pessoas olham, me cumprimentam diferente. Eu acho que subiu um nível", percebe. Ainda sobre novidades, Nanni relembra o convite para ocupar um espaço no Multipalco Eva Sopher. A abertura de uma nova loja segue de pé, mas em standby por questões financeiras e arranjos de parceria. "O desejo de ambos os lados ainda existe, é um plano para 2027", esclarece.