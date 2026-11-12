No dia 17 de novembro o PULSE promove ono Salão Nobre da Associação Comercial de Porto Alegre. O evento integrado a programação da Semana Global do Empreendedorismo no Brasil, acontece das 14h às 17h,Em forma de rodada de negócios, o momento promove a possibilidade de indicações e parcerias. Mais informações em

Fecomércio-RS Debate.

A Fecomércio-RS promove no dia 13 de novembro uma edição doCom programação realizada na Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, o evento ocorre das 11h30min às 14h,Para contribuir com a programação voltada aos impactos e as perspectivas da, estão confirmados no evento nomes como Maurício de Carvalho Goés, Doutor e Mestre em Direito e Especialista em Direito do Trabalho e Arthur Rogério Bork, Perito Contábil. Mais informações em