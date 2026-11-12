No dia 17 de novembro o PULSE promove o Café com Negócios no Salão Nobre da Associação Comercial de Porto Alegre. O evento integrado a programação da Semana Global do Empreendedorismo no Brasil, acontece das 14h às 17h, propondo reunir pessoas para compartilharem experiências, apresentarem seus projetos e ampliarem a rede de conexões. Em forma de rodada de negócios, o momento promove a possibilidade de indicações e parcerias. Mais informações em tinyurl.com/5w7h7mub
A Fecomércio-RS promove no dia 13 de novembro uma edição do Fecomércio-RS Debate. Com programação realizada na Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, o evento ocorre das 11h30min às 14h, propondo englobar um debate sobre a redução da jornada de trabalho. Para contribuir com a programação voltada aos impactos e as perspectivas da PEC 141/2026, estão confirmados no evento nomes como Maurício de Carvalho Goés, Doutor e Mestre em Direito e Especialista em Direito do Trabalho e Arthur Rogério Bork, Perito Contábil. Mais informações em tinyurl.com/45wk5wu6