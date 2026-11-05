Júlia Fernandes Repórter

05 Novembro 2026

Ao Leitor

A inovação chega para todos os negócios?

Empreender e inovar andam juntos. E, cada vez mais, a tecnologia se torna uma aliada de quem precisa otimizar o tempo, organizar processos e administrar um negócio. São inúmeros os aplicativos e ferramentas que prometem facilitar a rotina dos empreendedores. Mas uma pergunta precisa ser feita: essas soluções estão chegando a todos?



A inovação alcança os pequenos e micronegócios? Está acessível a quem toca o próprio empreendimento sozinho, muitas vezes na informalidade? Em meio a tantos avanços tecnológicos, é fundamental olhar para quem está na ponta e entender suas necessidades. Afinal, a inovação só cumpre seu papel quando seus benefícios chegam também a quem mais precisa.



No Rio Grande do Sul, iniciativas mostram que esse olhar pode transformar realidades. É o caso de Mohamed Nacif, de 20 anos, que vende batidas de frutas no sinal e criou o Vant, um aplicativo de gestão financeira voltado a vendedores de rua. A plataforma, que já ultrapassou 100 assinantes, utiliza Inteligência Artificial e gamificação para simplificar a administração desses pequenos negócios.



A história está presente na central desta semana do GeraçãoE (pág. 4), mostrando que inovar vai além da criação de novas tecnologias, atendendo as dores de quem ainda está no caminho para consolidar o negócio. Democratizar o acesso a essas ferramentas é também uma forma de fortalecer o empreendedorismo.