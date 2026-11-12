O Kampeki, restaurante de culinária japonesa que chegou recentente a Porto Alegre, abriu mais 50 vagas de emprego para a nova operação. As oportunidades são para oito cargos, nos setores de cozinha, sushibar, bar e atendimento no salão, como cozinheiro, sushiman, garçom e cumim. Entre as funções estão o preparo e a montagem dos pratos, a organização e a limpeza dos setores e o atendimento às mesas. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail rh@kampeki.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99687-8295.
A Feevale abriu até o dia 14 de novembro as inscrições para o curso Inteligência Competitiva e Pesquisa de Mercado. Ministradas em formato EAD, do dia 16 de novembro ao dia 16 de dezembro, através da Plataforma Feevale Mais, as aulas propõe conceituar a pesquisa mercadológica, métodos quantitativos e qualitativos, coordenação, planejamento e execução dessas pesquisas. Voltado para profissionais que necessitam apoiar suas decisões estratégicas em organizações, a iniciativa será ministrada por Ákila Monique Klauck, mestre em Administração com ampla experiência em gestão, comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. Mais informações em tinyurl.com/msaj454f
Por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), A FIERGS abriu 32 vagas de estágio para 15 municípios do Estado. As oportunidade contemplam as cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canela, Canoas, Gravataí, Guaíba, Lajeado, Marau, Montenegro, Não-Me-Toque, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Rosa, São Leopoldo e Sapiranga. Com bolsas entre R$ 700 a R$ 2 mil, as oportunidades contemplam estudantes dos cursos administração, engenharia, tecnologia da informação, educação, saúde, meio ambiente, comunicação e design. Mais informações em tinyurl.com/44r2t7ph