Cervejaria de Sapucaia do Sul lança nova linha de produtos sem glúten

A cervejaria Factory Beer, com sede em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, apresenta uma novidade ao mercado gaúcho: o lançamento de uma nova linha de cervejas sem glúten. As três cervejas, Pilsen sem álcool (sem álcool e sem glúten), Session IPA (sem álcool e sem glúten) e Ultra Light (baixa caloria e sem glúten), foram apresentadas durante evento no barco Cisne Branco, em Porto Alegre.

A Factory Beer é a segunda cervejaria mais antiga do Rio Grande do Sul - a empresa está em atividade desde 1998. O diretor industrial, Thiago Daitx, destaca que a empresa decidiu apresentar ao mercado uma nova família de cervejas desenvolvida para acompanhar as transformações nos hábitos de consumo e a busca do consumidor por cervejas leves e sem álcool. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira.