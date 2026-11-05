05 Novembro 2026

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Branding Estratégico: três dicas para fortalecer a marca do seu negócio

Confira as dicas de Genaro Galli, autor do livro Branding Estratégico: Construção e Marca na Prática

A marca de uma empresa vai muito além do logotipo e da sua identidade visual. Ela é um dos principais ativos do negócio: conecta a empresa ao mercado e traduz sua promessa e sua proposta de valor para os públicos de interesse.



Sou Genaro Galli, fundador da Estrategeria Consulting, professor de MBA e autor do livro publicado recentemente “Branding Estratégico: Construção de Marca na Prática”, que destaca a importância das marcas para os negócios e para a atuação de empreendedores e gestores.



Quero compartilhar três dicas para fortalecer sua marca, agregar valor ao negócio e torná-la mais relevante no mercado.



Primeira: defina as associações desejadas para sua marca. Quando alguém pensar na sua marca, quais são as três principais associações que devem vir à mente? Ter essa resposta clara ajuda a orientar o que a marca deve representar e construir ao longo do tempo.



Segunda: comunique sua proposta de valor em uma comunicação clara. Traduza as associações desejadas e os benefícios da sua marca em uma mensagem que o público compreenda. Lembre-se: quem quer ser tudo pode acabar não sendo reconhecido por nada. Clareza não significa que toda comunicação precisa ser literal. Imagens, vídeos, palavras e experiências podem expressar o que sua marca deseja representar.



Terceira: gere experiências nos principais pontos de contato. Onde o público entra em contato com sua marca? No ponto de venda, no site, nas redes sociais ou no atendimento de um vendedor? Mapeie os pontos de contato mais importantes e assegure que eles expressem as associações desejadas, o posicionamento e a promessa central da marca. Cada interação é uma oportunidade de gerar experiências que fortalecem a promessa da marca.



Essas três dicas podem ser aplicadas a qualquer negócio, independentemente do setor ou do porte. Olhe para sua marca como um ativo estratégico e faça com que sua promessa se concretize na experiência dos seus públicos. É assim que o branding estratégico ganha vida na prática.