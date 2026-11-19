Brigadeiro, pastel, pão de queijo, cachorro-quente. Os rodízios de gastronomia de nicho, que vão muito além da clássica pizza, têm ganhado as redes sociais e se tornado aposta de novos negócios. O modelo de negócio é o tema do novo episódio do Pitch Stop, que recebeu as empreendedoras Li Winck, à frente do Brigadeiros da Li, operação da Cidade Baixa que oferece rodízio com mais de 20 sabores de brigadeiro, e Andresa Terrano, nome à frente da Terrano Cafeteria, de Viamão, que opera com rodízio de pão de queijo.

Confira os principais insights do negócio:

1. Gestão da explosão de demanda e adaptação operacional: a viralização nas redes sociais traz uma demanda imediata que exige rápida adequação física, de processos e de pessoal. Para sustentar o fluxo, a Brigadeiros da Li precisou expandir sua equipe de três para cerca de 30 colaboradores, além de enfrentar gargalos estruturais como a limitação da rede elétrica do prédio histórico. O sucesso inicial requer capacidade de absorver o impacto operacional sem perder a qualidade do serviço.



2. Engenharia de estoque e combate ao desperdício: trabalhar com ofertas ilimitadas de produtos perecíveis exige equilíbrio rigoroso entre suprir a mesa do cliente e evitar perdas financeiras. As empresárias destacaram estratégias de reaproveitamento, como o ajuste no tamanho das porções para evitar que o cliente deixe sobras, a rotação de insumos entre o estoque do delivery e o rodízio, e a destinação dos excedentes para doações à comunidade ou brindes para clientes.



3. Estratégias para sustentar a recorrência e fidelização: passado o efeito da novidade, o maior desafio dos negócios virais é garantir que o público retorne. Entre as táticas adotadas para gerar engajamento contínuo estão a renovação constante do cardápio — como a alteração semanal dos 25 sabores de brigadeiro oferecidos — e a aposta no fator afetivo, transformando a refeição em uma experiência nostálgica que remete a "festas de infância".

Andresa Terrano: "O rodízio foi como uma válvula de escape. Hoje, a movimentação do rodízio contribui com mais de 60% para a nossa receita."

Andresa Terrano comanda um rodízio de pães de queijo em Viamão Sarah Oliveira/Especial/JC

Li Winck: "Não tinha onde colocar, não tinha estrutura, não tinha caixa, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tinha um sonho, o brigadeiro e uma fila imensa."

Li Winck é a empreendedora à frente do Brigadeiros da Li Sarah Oliveira/Especial/JC