Tradição e convivência entre gerações: confira o novo episódio do Pitch Stop

Empresas que atravessam décadas têm uma característica: a convivência entre gerações. Negócios familiares vivem o momento da chegada da nova geração a posições importantes e, com isso, colocam-se na mesa os desafios de conviver entre gerações mantendo a essência do negócio, mas com a inovação no norte. Esse é o tema do novo episódio do Pitch Stop, que recebe Su Biazoli, diretora de criatividade e comunicação da Biamar, malharia que começou sua trajetória em 1986 em Farroupilha, e Fabrício Aita, quarta geração da Santo Antonio, conhecida como a primeira churrascaria do Brasil.

Confira os principais insights do episódio:

1. Equilíbrio entre tradição e inovação: a inovação eficaz exige manter os princípios norteadores do negócio inegociáveis. No caso da Santo Antônio, isso significa preservar receitas tradicionais e o padrão de atendimento enquanto se introduzem tecnologias e melhorias na experiência do cliente. Na Biamar, traduz-se no investimento em expansão fabril e formação continuada, mantendo a qualidade técnica do tricô e da confecção.

2. Gestão focada em pessoas e escuta ativa: a longevidade das marcas depende de valorizar as pessoas por trás dos negócios — os colaboradores e clientes, "CPFs além do CNPJ". O diálogo intergeracional baseia-se na escuta ativa, no respeito mútuo, na dedicação às equipes e no incentivo para que as gerações mais antigas desfrutem de um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho.

3. Superar a figura do "herdeiro" perante colaboradores antigos: Fabrício Aita reforça que a família não se posiciona como "herdeiros", mas sim como "sucessores". Um dos desafios mais delicados para a nova liderança é conquistar a legitimidade perante colaboradores históricos — aqueles que viram os sucessores crescerem desde criança —, o que só se alcança demonstrando dedicação, serviço e presença diária na operação.

Su Bazoli: "Brinco muito que a gente está mexendo na gaveta de roupas íntimas dos nossos pais, porque é a história deles, é a construção mais íntima deles. Claro que, às vezes, digo: peço perdão e não permissão, porque se eu pedir permissão, eu não vou ter."

Su Biazoli, diretora de criatividade e comunicação da Biamar Artur Koch/JC

Frabício Aita: "A gente está numa casa de 90 anos, não precisa inventar a roda. Então, é só, às vezes, lapidar um pouco mais algo que já deu muito certo por tanto tempo."