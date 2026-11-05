Especializada em pizzas ao estilo porteño, com massa alta e receita argentina, aestá recebendo currículos para reforçar as equipes de suas duas casas em Porto Alegre, nos bairros Rio Branco e Petrópolis. Na unidade Bodegón, as oportunidades são para subchef, auxiliar de cozinha e garçom, enquanto a Matriz tem vaga para auxiliar de produção. Todas as funções seguem a escala 5x2, e a pizzaria aponta como diferencial o gosto por cozinha e por lidar com pessoas. As candidaturas devem ser enviadas para