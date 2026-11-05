Especializada em pizzas ao estilo porteño, com massa alta e receita argentina, a Muzza Pizzas está recebendo currículos para reforçar as equipes de suas duas casas em Porto Alegre, nos bairros Rio Branco e Petrópolis. Na unidade Bodegón, as oportunidades são para subchef, auxiliar de cozinha e garçom, enquanto a Matriz tem vaga para auxiliar de produção. Todas as funções seguem a escala 5x2, e a pizzaria aponta como diferencial o gosto por cozinha e por lidar com pessoas. As candidaturas devem ser enviadas para eduarda@muzzapizzas.com
A Fruki Bebidas abriu seleção para contratar novos funcionários na Região Metropolitana de Porto Alegre, oferecendo vagas efetivas, temporárias e de aprendizagem. Na Capital e em Gravataí, as oportunidades são voltadas para a área de vendas, com postos para promotor de vendas, vendedor de rota VIP e vendedor focado no grande varejo. Já a unidade de Canoas concentra a maior parte das posições operacionais, reunindo vagas para auxiliar de depósito nos turnos da tarde e da noite, entregador, operador de empilhadeira, líder de distribuição, auxiliar de trade marketing e jovem aprendiz, além de cadastro reserva para motoristas. As inscrições e os requisitos de cada vaga estão disponíveis em vagasfruki.gupy.io