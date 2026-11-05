Nos dias 12 e 13 de novembro, Porto Alegre sediará o Limonada Summit 2026, no Centro de Educação Profissional São João Calábria (CEPSJC), localizado na Estrada Aracaju, nº 650, no bairro Vila Nova

. Voltado a estudantes, educadores e ao ecossistema de inovação social

, o encontro debate a transformação de desafios em soluções empreendedoras por meio de tecnologia e aprendizado colaborativo

. A programação terá feira de profissões, palestras, painéis temáticos e interações gastronômicas e tecnológicas, como o GameCoffee

. Além disso, o evento promove um Demoday em que os alunos apresentam protótipos e startups a visitantes e investidores parceiros