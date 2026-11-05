Nos dias 12 e 13 de novembro, Porto Alegre sediará o Limonada Summit 2026, no Centro de Educação Profissional São João Calábria (CEPSJC), localizado na Estrada Aracaju, nº 650, no bairro Vila Nova. Voltado a estudantes, educadores e ao ecossistema de inovação social, o encontro debate a transformação de desafios em soluções empreendedoras por meio de tecnologia e aprendizado colaborativo. A programação terá feira de profissões, palestras, painéis temáticos e interações gastronômicas e tecnológicas, como o GameCoffee. Além disso, o evento promove um Demoday em que os alunos apresentam protótipos e startups a visitantes e investidores parceiros. A participação é gratuita e aberta à comunidade. Mais informações em bit.ly/4isud89
O Lab Fecomércio-RS, em Porto Alegre, recebe no dia 18 de novembro o encontro RE:AÇÃO Marketing, evento presencial e gratuito voltado a empresários, estudantes e profissionais de comunicação. A programação, que ocorre das 8h30 às 18h, reúne palestras, painéis com lideranças regionais e aborda a aplicação de inteligência artificial e estratégias de posicionamento de marcas. O evento também contará com oficinas práticas divididas em etapas de elaboração de roteiro, gravação e edição de conteúdo. Mais informações em bit.ly/4iKaUbF