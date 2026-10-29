29 Outubro 2026

Explorar

Grandes experiências em eventos sem grandes orçamentos

Confira as dicas de Ana Elise Dorneles Dias, CEO da Checlist Produções

Um evento corporativo não precisa ser grandioso para ser marcante. Para pequenos e médios negócios, o desafio não é reproduzir grandes produções, mas entender o que se quer comunicar com o encontro e transformar esse objetivo em escolhas coerentes na experiência do participante.



Com 13 anos de atuação no mercado, a Checklist Produções já realizou eventos para 3 mil pessoas e também encontros para grupos pequenos, os chamados “nano eventos”. Segundo a fundadora e CEO da empresa, Ana Elise Dorneles Dias, é possível realizar micro eventos com macro experiências.



Antecipar necessidades e transformar expectativas em possibilidades são caminhos para criar vivências que permanecem na memória depois. Nesse contexto, a especialista reúne três orientações sobre como o cuidado com a jornada do convidado durante o encontro pode fazer diferença independentemente do tamanho do evento.



1. Escolha um momento para ser memorável



Em vez de tentar preencher o evento com várias atrações, uma empresa com orçamento mais enxuto pode identificar um momento-chave da jornada de participação do evento e concentrar esforços nele. Uma recepção diferente, uma ativação, um jantar bem pensado, um presente ou uma forma criativa de apresentar o conteúdo podem se tornar o ponto alto do encontro. Uma experiência memorável não necessariamente exige uma grande produção. Exige escolhas coerentes.



2. Personalize a experiência, não apenas o brinde



A personalização está deixando de ser simplesmente colocar o nome do convidado ou o logo da marca em um presente. Entender quem vai participar do evento e por que o encontro está acontecendo permite criar pequenos detalhes com mais significado. Uma curadoria de conteúdo, uma mensagem, uma lembrança útil ou uma dinâmica específica podem reforçar essa percepção.



3. Pense na jornada inteira do participante



A experiência começa antes da chegada e não termina quando o convidado vai embora. Convite, recepção, pequenos cuidados durante o encontro e até o que a pessoa leva para casa fazem parte da jornada. Muitos desses pontos de contato não exigem um grande investimento, mas ajudam a construir a percepção de cuidado.



Para uma pequena ou média empresa, o caminho para fazer um evento relevante está em observar o público, antecipar necessidades e concentrar recursos no que realmente importa. entender o que se pretende comunicar É a coerência entre o que a empresa pretende comunicar e aquilo que o participante efetivamente vivencia que dá consistência ao encontro.