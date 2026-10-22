Bons encontros podem ser transformadores

Já falamos algumas vezes sobre o poder dos bons encontros por aqui, justamente porque, no empreendedorismo, a conexão é fundamental. Nesta semana, vivemos aqui no Tecnopuc — onde está a redação do Jornal do Comércio e do GeraçãoE — um desses momentos importantes de troca. O Tecnopuc Experience iniciou na terça-feira e encerra hoje com uma programação dedicada a pensar o futuro do empreendedorismo por diferentes pilares como saúde, transição energética e Inteligência Artificial.

Nos últimos dias, nossa rotina foi mais movimentada e tivemos a oportunidade de vivenciar essa atmosfera de transformação que eventos como o Tecnopouc Experince propiciam. Na área da tecnologia e da inovação, é muito mais comum pensarmos sobre esse senso de comunidade, já que os parques tecnólogicos são grandes bastiões dessa premissa, fomentando novas ideias a partir da conexão entre pares. Mas é um conceito que pode ser amplamente aplicado em outros segmentos, partindo da ideia de que não se constrói nada sozinho. Para criar impacto, a conexão é fundamental.

Aproveitar esses espaços de portas abertas dos parques, como o Tecnopuc Experience, pode servir de inspiração não só para empreendedores que têm como pilar a inovação. Estar atento às tendências e entender de que forma elas podem ser aliadas em um negócio pode ser um aliado para se conectar com o futuro.