Sediada nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, aocorre entre os dias 26 e 30 de outubro e busca unir pesquisa científica e educação empreendedora. A feira reúne estudantes, professores e instituições de ensino, contando com cerca de 800 projetos em exposição, da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo a Educação Técnica. A programação pretende mostrar na prática como transformar descobertas de sala de aula em soluções reais e até negócios. Mais informações em

Até este sábado (24), Passo Fundo sedia ano Gran Palazzo Centro de Eventos. Voltada a empresários, fundadores de startups, estudantes e pesquisadores da Região Norte do Estado, a feira debate a aplicação prática da inteligência artificial nos setores de agronegócio, varejo e serviços locais. A programação conta com arenas temáticas de conteúdo, o, amanhã (23), e rodadas de negócios organizadas para conectar empreendedores a investidores do ecossistema regional. Além disso, a feira promove um desafio de pitches onde startups apresentam seus projetos a aceleradoras e fundos de investimento. Mais informações em