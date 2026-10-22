A Hapvida está com vaga disponível para técnico em segurança do trabalho. Entre as principais atribuições, a oportunidade inclui a orientação dos serviços da área, realização de estudos no ambiente de trabalho para identificar e controlar os riscos, implementação de técnicas para controle de riscos mapeados e proposição de medidas preventivas e corretivas. A vaga presencial, de segunda-feira à sexta-feira, está disponível para técnicos de segurança no trabalho com registro ativo no MTE. Entre os benefícicos, constam vale alimentação, vale transporte, assistência médica, entre outros. Mais informações em tinyurl.com/ekdn66nx
Estão abertas até a próxima segunda-feira (26) as inscrições para o Programa Hangar
Deep Tech Develop. A iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento de propostas voltadas a energia e saúde com TRL a partir de 3, visando o desenvolvimento nas áreas de tecnologia e negócios. Entre os benefícios, a oportunidade inclui diagnóstico integrado, avaliação de maturidade tecnológica e de negócio, mentorias, acesso ao ecossistema do Tecnopuc, entre outros. Com duração de cinco meses, esta etapa do Programa Hangar irá selecionar cinco propostas. Mais informações em tinyurl.com/4nmzp265
Deep Tech Develop. A iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento de propostas voltadas a energia e saúde com TRL a partir de 3, visando o desenvolvimento nas áreas de tecnologia e negócios. Entre os benefícios, a oportunidade inclui diagnóstico integrado, avaliação de maturidade tecnológica e de negócio, mentorias, acesso ao ecossistema do Tecnopuc, entre outros. Com duração de cinco meses, esta etapa do Programa Hangar irá selecionar cinco propostas. Mais informações em tinyurl.com/4nmzp265