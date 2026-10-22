técnico em segurança do trabalho.

A Hapvida está com vaga disponível paraEntre as principais atribuições, a oportunidade inclui a orientação dos serviços da área, realização de estudos no ambiente de trabalho para identificar e controlar os riscos, implementação de técnicas para controle de riscos mapeados e proposição de medidas preventivas e corretivas.Entre os benefícicos, constam vale alimentação, vale transporte, assistência médica, entre outros. Mais informações em