Realizado na cidade de São Paulo, no Grand Hyatt Hotel, a 26ª Conferência Internacional DATAGRO sobre Açúcar e Etanol acontece nos dias 26 e 27 de outubro. Com destaque para discussões sobre novas aplicações do etanol, transição energética e perspectivas de mercado, o evento que ocorre de forma híbrida e reúne lideranças empresariais, especialistas e tomadores de decisão. Contando com painéis e debates, a programação também inclui um espaço para análises sobre o comportamento do mercado de açúcar e etanol. Entre os nomes confirmados no evento, Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD, participará do painel sobre eletrificação com etanol. Mais informações em tinyurl.com/yv42y9kw
No dia 29 de outubro o Tecnopuc recebe o Human Risk Day. O evento com foco no risco humano engloba interessados em contribuir para um ambiente digital mais seguro, como, lideranças, executivos, especialistas, estudantes, pesquisadores, profissionais de tecnologia e segurança da informação e instituições de ensino. A programação da iniciativa conta com conteúdo aplicado sobre riscos humanos e segurança da informação, discussões sobre cultura de segurança, comportamento e conscientização, entre outros, disponíveis para o público aberto. Mais informações em tinyurl.com/5n6sc7h5