Autenticidade é meio para conexão real com o público

Para quem empreende, entender o público e ter autoconhecimento são pontos-chave, especialmente na hora de se comunicar. E, convenhamos, tudo é comunicação: a escolha do cardápio, os quadros que decoram as paredes do espaço, a fonte usada no flyer impresso, a edição do vídeo das redes sociais. Tudo está comunicando e construindo a história daquela marca. E, nesse cenário, surgem as tendências. Se, antes, tínhamos uma tendência por ano, por mês, hoje as trends surgem e ficam velhas na mesma velocidade. A rapidez com que isso acontece exige do empreendedor lucidez sobre a forma como quer comunicar o seu negócio.

Esse foi o papo do episódio desta semana do Pitch Stop — e alguns insights estão disponíveis aqui ao lado. A conversa com Clau Ferreira e Álvaro Porepp, empreendedores convidados, despertou muitos insights, pois, hoje, decidir o que fazer e quais trends ficarão de fora são escolhas importantes e que fazem parte do dia a dia de quem empreende.

É preciso entender o poder da comunicação. Até escolher não fazer é, também, comunicar alguma mensagem. Em tempos em que somos bombardeados por informações, passamos horas scrollando e perdemos de vista quantos vídeos assistimos em um dia, ter um conteúdo genuíno e conectado com o público é fundamental para construir uma relação longeva e autêntica. Para ampliar o debate, convido para conferirem o episódio disponível no YouTube e Spotify.