está com inscrições abertas, até 30 de outubro, para oNo Rio Grande do Sul, sãopara estudantes universitários: 27 em Triunfo, sede do Polo Petroquímico gaúcho, e quatro em Porto Alegre. As oportunidades abrangem áreas como engenharia, tecnologia da informação, financeiro, suprimentos, logística, recursos humanos e saúde, segurança e meio ambiente. Podem participar alunos com formação prevista entre junho de 2028 e dezembro de 2029. A bolsa-auxílio varia de R$ 2.200 a R$ 2.800, conforme a vaga, e as atividades começam em março de 2027. Mais informações em