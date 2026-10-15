A Braskem está com inscrições abertas, até 30 de outubro, para o Programa de Estágio 2027. No Rio Grande do Sul, são 31 vagas para estudantes universitários: 27 em Triunfo, sede do Polo Petroquímico gaúcho, e quatro em Porto Alegre. As oportunidades abrangem áreas como engenharia, tecnologia da informação, financeiro, suprimentos, logística, recursos humanos e saúde, segurança e meio ambiente. Podem participar alunos com formação prevista entre junho de 2028 e dezembro de 2029. A bolsa-auxílio varia de R$ 2.200 a R$ 2.800, conforme a vaga, e as atividades começam em março de 2027. Mais informações em braskem.academiadouniversitario.com.br.
O Grupo Panvel está com 27 vagas efetivas abertas na área corporativa, sendo a maioria das oportunidades em Eldorado do Sul, onde fica um dos centros de distribuição da empresa; parte delas tem opção de trabalho híbrido. Entre os cargos estão analista de dados, de CRM, contábil, de consumer insights, de gestão de categorias, de gestão de preços e de gestão de estoques, em níveis pleno e sênior. Mais informações em corporativopanvel.gupy.io.
A Prefeitura de Porto Alegre está com inscrições abertas, até 3 de novembro, para concurso público com 12 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são de nível superior e inclue as àreas de TI, comunicação, turismo e medicina. Conforme cargo e carga horária, os vencimentos iniciais chegam a mais de R$ 9 mil reais. A inscrição custa R$ 211,40, e é isenta para integrantes do CadÚnico. As provas estão previstas para 20 de dezembro. Mais informações em fundatec.org.br.