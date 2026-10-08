Porto Alegre ganhou uma nova operação gastronômica para quem gosta tanto de comida chinesa quanto japonesa. A unidade do China in Box no bairro Boa Vista passou a abrigar também a marca Koni (@koniportoalegre), operando no modelo store-in-store, reunindo as duas culinárias no mesmo endereço na Capital e marcando a estreia da rede japonesa na praça Sul do País. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria completa.
Uma loja dentro da outra: China in Box de Porto Alegre passa a abrigar a rede japonesa
Porto Alegre ganhou uma nova operação gastronômica para quem gosta tanto de comida chinesa quanto japonesa. A unidade do China in Box no bairro Boa Vista passou a abrigar também a marca Koni (@koniportoalegre), operando no modelo store-in-store, reunindo as duas culinárias no mesmo endereço na Capital e marcando a estreia da rede japonesa na praça Sul do País. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria completa.
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