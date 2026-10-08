Renovação e aprendizados da nova geração

Transformar boas ideias em negócios pode ser o principal desafio na hora de empreender. Aquela ideia que surge em uma roda de amigos pode realmente se tornar um negócio sustentável? Pode ser que sim. Nesta edição, contamos histórias de jovens empreendedores que transformaram seus gostos de adolescência ou a experiência vivida na faculdade em negócios.

Essa geração leva para o mercado iniciativas que buscam mais que lucro e sustentabilidade econômica. São negócios que surgem para conciliar propósito e conexão com estilo de vida e bem-estar. E aí estão pontos de aprendizados — para jovens e nem tão jovens assim. Na hora de idealizar um negócio, ter um propósito claro pode facilitar muito o percurso árduo que é construir uma marca. É naturalmente desafiador estruturar um negócio, compreender o público-alvo, decidir a forma certa de se comunicar. Se o motivo pelo qual o negócio foi criado está claro para quem empreende, essa trajetória começa a ficar mais fácil.

Assim, as trajetórias reunidas nesta edição mostram que empreender é, acima de tudo, um exercício de coerência. A nova geração ensina que, na hora de empreender, é preciso respeitar o próprio estilo de vida e o propósito que deu origem à ideia. Quando a essência permanece intacta, o negócio ganha força — tanto para quem consome quanto para quem cria.