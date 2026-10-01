O Tecnopuc realiza, de 20 a 22 de outubro, a. Integrado à Semana Acadêmica da PUCRS, o evento promove uma imersão completa em ciência, inovação e negócios. A programação conta com mais de 100 horas de conteúdo e passa de 100 palestrantes distribuídos em seis palcos simultâneos, incluindo workshops, pitches e acessibilidade em Libras. Os dois primeiros dias são focados em convidados e na comunidade Tecnopuc, encerrando no último dia com o tradicional festival de portas abertas ao público geral. Mais informações em