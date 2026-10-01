O Tecnopuc realiza, de 20 a 22 de outubro, a 9ª edição do Tecnopuc Experience. Integrado à Semana Acadêmica da PUCRS, o evento promove uma imersão completa em ciência, inovação e negócios. A programação conta com mais de 100 horas de conteúdo e passa de 100 palestrantes distribuídos em seis palcos simultâneos, incluindo workshops, pitches e acessibilidade em Libras. Os dois primeiros dias são focados em convidados e na comunidade Tecnopuc, encerrando no último dia com o tradicional festival de portas abertas ao público geral. Mais informações em bit.ly/4AUmW9N.
Focado em fortalecer o mercado digital, o Sul Digital Xperience (SDX) chega à sua 4ª edição movimentando o Teatro CIEE-RS Banrisul entre os dias 20 e 22 de outubro. A ideia do evento é discutir os reais desafios de fazer um negócio crescer hoje, colocando na mesa temas como Inteligência Artificial, Growth, análise de dados, automação e Branding. O formato deste ano chama a atenção por permitir que o público monte sua própria jornada de aprendizado, sendo possível intercalar grandes debates estratégicos com sessões mais técnicas e práticas. Mais informações em bit.ly/4d7iJoN.