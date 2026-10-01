A Ultragáz abre até o dia 11 de outubro as inscrições para o novo Programa Estágio 2027.1, com 30 vagas distribuídas em 16 cidades do País. As oportunidades estão distribuídas pelos municípios de São Paulo, Caucaia, Belém, Recife, Salvador, Aracaju, Curitiba, São Francisco do Conde, Canoas, entre outras, contando com bolsa-auxílio de R$ 3 mil. Com vagas para áreas corporativas, comerciais e operacionais, os benefícios incluem assistência Médica, Assistência Odontológica e Seguro de Vida. Mais informações em tinyurl.com/bf4terx4
Com inscrições abertas até o dia 4 de outubro, a Randoncorp está com vaga remota aberta para Analista de Estratégia de Crédito Pleno. Visando a atuação na área de gestão e monitoramento do risco de crédito, as atribuições propostas incluem a realização de análises quantitativas e qualitativas para avaliação da qualidade da carteira e suporte à tomada de decisão e monitoramento de evolução dos indicadores de risco de crédito das carteiras e produtos. Compondo os requisitos necessários a graduação concluída em Administração, Economia, Estatística, Engenharia, Matemática, Ciências Atuariais, Sistemas de Informação ou áreas correlatas é necessária. Mais informações em tinyurl.com/5n8tywu3