Programa Estágio 2027.1, com 30 vagas distribuídas em 16 cidades do País

Caucaia, Belém, Recife, Salvador, Aracaju , Curitiba, São Francisco do Conde, Canoas, entre outras, contando com bolsa-auxílio de R$ 3 mil. Com vagas para áreas corporativ

A Ultragáz abre até o diaas inscrições para o novo. As oportunidades estão distribuídas pelos municípios de São Paulo,as, comerciais e operacionais, os benefícios incluem assistência Médica, Assistência Odontológica e Seguro de Vida. Mais informações em