LISTA: Conheça os negócios que ocupam o Viaduto Otávio Rocha

Com a recente revitalização do Viaduto Otávio Rocha, o tradicional cartão-postal do Centro Histórico ganha nova vida e passa a reunir uma diversidade de operações de gastronomia, cultura, arte, moda e entretenimento. Muitos negócios já estão funcionando e ajudando a movimentar a região, enquanto outras novidades se preparam para abrir as portas.



A organização dos espaços também resgata uma característica histórica do monumento. Na parte superior, o Viaduto Otávio Rocha é conhecido como Viaduto das Quatro Estações. Essa inspiração se estende aos quatro passeios localizados na parte inferior do viaduto, que recebem os mesmos nomes e ajudam a identificar os diferentes conjuntos de lojas instalados sob seus arcos.



Neste período inicial, os estabelecimentos funcionam com horários flexíveis. A ideia é que após a inauguração oficial, todas lojas operem das 10h às 22h. Confira a lista separadas pelos passeios Verão, Outono, Primavera e Inverno:



Passeio Verão



• Ladrilho - Loja 1 - Espaço dedicado ao universo dos jogos de tabuleiro e RPG, com proposta de reunir jogadores e curiosos em torno de partidas, encontros e novas histórias. A experiência será acompanhada por opções de petiscos, criando um ambiente voltado à convivência e ao entretenimento. - Em breve.



• Livraria Clareira - Loja 3 - Livraria com curadoria de títulos e proposta voltada à formação de leitores e à criação de uma comunidade em torno dos livros. Além da venda de obras, o espaço pretende receber clubes de leitura e atividades ligadas à literatura. - Em breve.



• Povoada Gastrobar - Loja 7 - Gastrobar afrocentrado que une gastronomia, cultura popular, diversidade e ocupação da cidade. O cardápio aposta na tradição dos quitutes acompanhados por cervejas e cachaças artesanais, além de vinhos e espumantes gaúchos. A programação cultural e o caráter de espaço de convivência também fazem parte da proposta. - Em funcionamento.



• Barroca Loca - Loja 9 - Loja de bijuterias e acessórios que aposta em peças criativas e cheias de personalidade, ampliando a presença de moda e produção autoral entre as operações instaladas no viaduto. - Em funcionamento.



• Vira Temaki - Loja 9 - Operação de gastronomia japonesa com cardápio centrado em temakis, pokes e ceviches, oferecendo opções práticas para refeições e lanches no passeio, além de chopes e drinks. - Em funcionamento.



• Pila - Loja 11 - Bar com proposta descontraída, reunindo sanduíches, drinks e cervejas em um espaço pensado para encontros e para o movimento de fim de tarde e noite no Centro Histórico. - Em funcionamento.



• Du Nordeste - Loja 13 - Operação gastronômica dedicada aos sabores e referências da culinária nordestina, ampliando a diversidade regional presente entre os novos negócios do viaduto. - Em breve.

Passeio Outono



• Lord Batataria - Loja 8 - Inspirada na culinária holandesa, a batataria terá como protagonistas batatas fritas e assadas, servidas com diferentes ingredientes, acompanhamentos e combinações. - Em breve.



• Bancaberta - Loja 10 - Espaço dedicado à produção editorial e artística independente, com curadoria de livros, gravuras, zines, revistas e outros trabalhos de pequenas editoras, coletivos e artistas. A proposta também envolve atividades culturais e a aproximação entre público e produção autoral. - Em funcionamento.



• AkiSuco - Loja 12 - Operação especializada em bebidas frescas, com sucos naturais, vitaminas, smoothies e drinks. A proposta amplia as opções de consumo rápido e refrescante para quem circula pelo viaduto. - Em breve.



• Coral Fermentaria - Loja 14 - Delicatessen especializada em fermentação natural, com produção própria e 100% vegetal. O cardápio reúne pães, doces, quiches, salgados, conservas, kombuchas, cremes vegetais e sanduíches probióticos e orgânicos, além de cafés especiais. - Abertura programada para o dia 03/10.



• DNA POA - Loja 16 - Bar que aposta em drinks com identidade própria, chopp e ambiente de inspiração rústica. - Em breve.



Passeio Primavera



• Vão Arte e Drinks - Loja 18 - Espaço híbrido que combina loja colaborativa e bar. Reúne trabalhos de 17 criadores contemporâneos, entre fotógrafos, ceramistas e artistas gráficos, aproximando a produção artística do público em um ambiente que também oferece bebidas e funciona como ponto de encontro. - Em funcionamento.



• Harlem & Melendê - Loja 22 - Encontro entre dois brechós e projetos de moda que compartilham uma proposta baseada em autenticidade, afeto e consumo consciente. As peças passam por processos de seleção e curadoria, valorizando a reutilização e a possibilidade de dar novas histórias às roupas. - Em funcionamento.



• Armazém Otávio - Loja 24 - Espaço voltado a doces e café, com proposta de transformar a pausa para um café em uma experiência dentro do novo circuito de gastronomia e convivência do local. - Em breve.



• Arcos | Coffee to Wine - Loja 26 - Espaço que acompanha diferentes momentos do dia: funciona como cafeteria, com cafés especiais e chás autorais, e assume a proposta de wine bar ao entardecer. A carta inclui vinhos gaúchos, acompanhados por tapas e outras opções para compartilhar. - Em funcionamento.



• Casa Jambu - Loja 28 - Criada por um coletivo de artistas, a Casa Jambu é dedicada à produção artística local e independente. Reúne ateliê, galeria e loja colaborativa, com exposição e comercialização de trabalhos autorais, além de oficinas, cursos, encontros e outras atividades relacionadas às artes visuais. - Em funcionamento.



• Vinil Social Clube - Loja 32 - Espaço dedicado à cultura do disco de vinil, combinando música, convivência e comercialização de discos. A proposta inclui ainda venda de chope, transformando a loja em um ponto de encontro para colecionadores, ouvintes e interessados em música. - Em funcionamento.



• Inclusive Wine - Loja 34 - Negócio que preza à valorização de vinhos e espumantes brasileiros, com uma proposta que também incorpora diversidade e acessibilidade. - Em funcionamento.



Passeio Inverno



• O Arvo - Loja 21 - Nova operação de um bar já conhecido no Centro Histórico, com proposta de reunir música, atrações e eventos em um ambiente descontraído. O cardápio inclui cervejas, chopp, drinks e petiscos, reforçando o perfil de encontro e vida noturna do passeio. - Em breve.



• Compasso - Loja 23 - Bar que combina gastronomia e programação musical, com pizzas e petiscos acompanhados por vinhos, cervejas e drinks. Shows e apresentações ao vivo integram a proposta do espaço, pensado como ponto de encontro no novo circuito do viaduto. - Em funcionamento.



• Açores - Loja 25 - Bar que integra o conjunto de novas operações gastronômicas e de convivência do Passeio Inverno. - Em breve.