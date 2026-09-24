Empreendedor é colega

Já pensou que o problema da tua empresa pode ser o mesmo desafio de outro empreendedor? Empreender, muitas vezes, pode ser uma jornada solitária. Até porque, muitas vezes, esse percurso é trilhado sozinho, como mostra a Página Central desta edição, onde contamos histórias de empreendedores solos e compartilhamos dicas para quem toca um negócio desta forma.

Mas mesmo que não exista a figura de um sócio ou uma grande equipe para compartilhar os perrengues do dia a dia, a jornada do empreendedor não precisa ser solitária. Encontrar amparo e um espaço para troca de ideia com outros empreendedores é fundamental para isso. A Charlie Candies, por exemplo, tem produzido diversas agendas nesta perspectiva, que vão desde terapias em grupo para empreendedores a encontros mais voltados para networking.

Aqui no GeraçãoE, essa é uma das nossas missões. Um novo espaço para gerar essas conexões é o Pitch Stop, videocast do GeraçãoE que chega ao terceiro episódio nesta sexta-feira (25). A ideia, por lá, é justamente entender o que pessoas à frente de negócios de diferentes segmentos estão passando e trazer uma perspectiva coletiva para o assunto, auxiliando também os empreendedores que estão acompanhando o videocast.

Buscar esses espaços, seja num ambiente físico ou digital, é fundamental, porque dificilmente uma experiência é única. Encontrar nos erros e acertos dos colegas um caminho mais assertivo pode poupar tempo e tornar essa jornada menos árdua.